Исследователи регистрируют два патента.

В Швейцарии создали легкое золото со свойствами пластмассы. По данным специалистов из Федеральной политехнической школы Цюриха, плотность нового 18-каратного материала составляет в 10 раз меньше, чем у обычного золота. Открытие позволит развить часовую индустрию, а также снизить вес корпуса для хронометров. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на публикацию в научном издании Advanced Functional Materials.

Отметим, что легкое золото на три четверти состоит из золота и на одну четверть из меди. на один кубический сантиметр плотность достигает 1,7 гр. Для сохранения свойств золота ученым пришлось встраивать диски нанокристаллов в протеиновые волокна и полимерный латекс, формирующие матрицу. Это решение также сказывается на снижении температуры плавления. Сейчас ученые направили патенты на процесс изготовления материала и сам материал. Разработку можно будет использоваться в атомной и химической промышленности

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Фото и видео: YouTube/ETH Zürich



