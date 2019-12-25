Специалисты проанализировали возможности НАТО в случае боевых действий около Швеции.

В Швеции признали преимущество России в случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от страны. Об этом журналистам местного телеканала SVT заявили эксперты НИИ оборонных исследований. Они разместили на ресурсе доклад Западные военные возможности в Северной Европе - 2020", в котором провели системный анализ соотношения сил между Москвой и Западом.

Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле. Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев. Кристер Паллин, ответственный редактор доклада

В FOI уверены, что страны Североатлантического альянса тратят недостаточной усилий для того, чтобы противостоять РФ. Эксперты подчеркнули, что при этом НАТО имеют преимущества в воздушном пространстве и на море, но военные и средства рассредоточены географически, а также страны имеют разные возможности.

СМИ раскрыли личность подозреваемого в вооруженном нападении в Швеции.

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