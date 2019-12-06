В Семиозерье открылось новое пожарное депо за 45 млн рублей

Подразделение обеспечит прикрытие от огня 16 населенных пунктов, на территории которых проживает более 4,5 тысяч человек

На этой неделе в поселке Семиозерье состоялось торжественное открытие пожарной части. В мероприятии приняли участие глава Выборгского района Дмитрий Никулин, представители Правительства Ленобласти и регионального ЗакСа, а также МЧС РФ.

Сегодня большой праздник для всего Выборгского района. Мы четко видим, что адресная программа, которую поддерживают и местные депутаты, она работает. Сегодняшний день - тому хорошее подтверждение. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Новое подразделение обеспечит прикрытие от огня 16 населенных пунктов, на территории которых проживает более 4,5 тысяч человек. Боевой расчет нового подразделения полностью укомплектован спецтехникой и необходимым инвентарем. Здание построено и оборудовано за счет средств государственной программы "Безопасность Ленинградской области". Стоимость объекта - 44,7 млн. рублей.

Было принято кардинальное решение - построить здесь пожарную часть, здесь, где много садоводств и дач. Чтобы они не подвергались опасности, здесь должны работать профессионалы. Люди, которые быстро придут на помощь. Олег Петров, депутат ЗакСа Ленинградской области

Отметим, пожарная часть №151 отряда государственной противопожарной службы "Леноблпожспас" рассчитана на две машины и команду из 27 человек.

У нас во многих местах не хватает пожарных частей. Но мы на уровне области приняли решение построить именно здесь, и это важное решение. Администрация очень быстро откликнулась, выделила участок, подвела коммуникации. Семь лет продолжалось строительство, сегодня большой праздник - всех искренне поздравляем. Павел Воробьев, депутат ЗакСа Ленинградской области

Ранее ближайшее пожарное депо располагалось в Рощино. Сотрудники МЧС не всегда успевали прибывать в Семиозерье и соседние населенные пункты к моменту начала пожара. Теперь местные жители смогут чувствовать себя в безопасности, ведь огнеборцы будут дежурить круглосуточно на достаточно близком расстоянии.

Видео: Piter.TV