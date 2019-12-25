В США заявили, что вновь сформируют Атлантический флот, чтобы противостоять России. Об этом на слушаниях в подкомитете Сената Конгресса США по вопросам вооруженных сил рассказал глава ВМС Кеннет Брейтвейт. Чиновник добавил, что флот будет переориентировал на выполнение задач, связанных с противостоянию ВМФ России в данном регионе.
Чтобы справиться с уникальными вызовами, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота и переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу - контролировать морские пути подхода к территории США и наших союзников
Кеннет Брейтвейт, глава ВМС США
Чиновник уточнил, что ВМФ России снова начинает активно действовать в регионе. Он заявил, что российские военные все ближе развертывают оружие к восточному побережью США.
ВМС США решили списать корабль Bonhomme Richard из-за последствий пожара на нем.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все