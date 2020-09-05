В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные. Об этом сообщили журналисты местного издания Rochester First со ссылкой на представителей полиции. По данным департамента, после беспорядков в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) из-за гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук правоохранительных органов, задержаны восемь нарушителей.
В офицеров бросали камни и стеклянные бутылки. Двое получили травмы
заявление городской полиции
Пострадавшие офицеры были госпитализированы, но после оказания медицинской помощи их отпустили домой. В полиции подтвердили факт того, что офицерам пришлось применить против протестующих перцовые баллончики и шарики. Все задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка. ДВое из них оказали сопротивление полиции.
Появилось видео ареста, приведшего к гибели афроамериканца.
Видео: YT / Global News
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