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В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные

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Восемь американцев задержаны за нарушение общественного порядка.

В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные. Об этом сообщили журналисты местного издания Rochester First со ссылкой на представителей полиции. По данным департамента, после беспорядков в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) из-за гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук правоохранительных органов, задержаны восемь нарушителей. 

В офицеров бросали камни и стеклянные бутылки. Двое получили травмы

заявление городской полиции

Пострадавшие офицеры были госпитализированы, но после оказания медицинской помощи их отпустили домой. В полиции подтвердили факт того, что офицерам пришлось применить против протестующих перцовые баллончики и шарики. Все задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка. ДВое из них оказали сопротивление полиции.

Появилось видео ареста, приведшего к гибели афроамериканца.

Видео: YT / Global News

Теги: беспорядки, нью-йорк, рочестер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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