Восемь американцев задержаны за нарушение общественного порядка.

В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные. Об этом сообщили журналисты местного издания Rochester First со ссылкой на представителей полиции. По данным департамента, после беспорядков в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) из-за гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук правоохранительных органов, задержаны восемь нарушителей.

В офицеров бросали камни и стеклянные бутылки. Двое получили травмы заявление городской полиции

Пострадавшие офицеры были госпитализированы, но после оказания медицинской помощи их отпустили домой. В полиции подтвердили факт того, что офицерам пришлось применить против протестующих перцовые баллончики и шарики. Все задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка. ДВое из них оказали сопротивление полиции.

Появилось видео ареста, приведшего к гибели афроамериканца.

Видео: YT / Global News