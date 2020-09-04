В Рочестере скончался чернокожий житель, которому на шею надавили офицеры полиции.

Появилось видео ареста, приведшего к гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Ролик опубликован на YouTube-канале Guardian News. Ролик снят 23 марта в городе Рочестер, штате Нью-Йорк. Информация о задержании молодого человека появилась только накануне. На кадрах видео, что офицеры полиции надели на голову афроамериканца специальный мешок и приковали наручниками. При этом оказалось, что местный житель страдал психическими расстройствами.

После этого полиция прижала Пруда к асфальту. Один из представителей закона надавил коленом ему на спину. Афроамериканец начал плакать, а после - перестал подавать признаки жизни. Пациент скончался в больнице спустя неделю. Судмедэксперты заявили, что он погиб в результате асфиксии (удушения) при аресте.

На данный момент семерых полицейских отстранили от работы. Мэр города Лавли Уоррен призвала департамент провести тщательное расследование.

В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих.

Видео: YouTube / Guardian News