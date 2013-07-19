В церемонии приняли участие общественные деятели, активисты и местные звезды.

В США прошло прощание с Данте Райтом. Похороны темнокожего гражданина, застреленного представителем закона Ким Поттер при задержании 11 апреля собрали в городе Миннеаполис штата Миннесота около сотни человек. В траурной церемонии принимали участие жители, общественные деятели и даже американские звезды.

Люди собрались в Силомской церкви Миннеаполиса. В списке пришедших был один из основных борцов за права темнокожих в США проповедник Эл Шарптон, а также губернатор Миннесоты Тим Уолз, американский сенатор Эми Клобушар.

Шарптон произнес речь, в которой подчеркнул, что без справедливости не будет и мира на улицах США. Он призвал собравшихся в скандированию лозунга "Жизнь Данте Райта имеет значение". Сенатор Клобушар уверена, что правосудия в США не будет до тех пор, пока темнокожее население гибнет от рук правоохранительных органов.

В Миннесоте произошли столкновения жителей с полицией после смерти афроамериканца.

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