Вашингтон недоволен ситуацией со спутником "Целина-Д".

В США призвали разработать нормы ответственного поведения в космосе. Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

По его словам, ситуация с российским спутником "Целина-Д", "демонстрирует полное пренебрежение Москвы к безопасности". Он также считает, что последствия взрыва будут представлять угрозу для деятельности в космическом пространстве

Соединенные Штаты будут работать с нашими союзниками и партнерами в стремлении отреагировать на этот безответственный акт. Эндрю Бейтс, заместитель пресс-секретаря Белого дома

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника и МКС.

Видео: The White House

Фото: YouTube / Joe Biden