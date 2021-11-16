В США призвали разработать нормы ответственного поведения в космосе. Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
По его словам, ситуация с российским спутником "Целина-Д", "демонстрирует полное пренебрежение Москвы к безопасности". Он также считает, что последствия взрыва будут представлять угрозу для деятельности в космическом пространстве
Соединенные Штаты будут работать с нашими союзниками и партнерами в стремлении отреагировать на этот безответственный акт.
Эндрю Бейтс, заместитель пресс-секретаря Белого дома
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника и МКС.
Видео: The White House
Фото: YouTube / Joe Biden
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