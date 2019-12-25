В США представили резолюцию против воссоздания G8 с Россией

Сенаторы не хотят видеть РФ на саммите, пока Москва не "прекратит злонамеренные действия".

В США представили резолюцию против воссоздания саммита G8 с участием России. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на американских сенаторов. Они не поддержали автора инициативы - заместителя главы демократического меньшинства в верхней палате Дика Дурбина. Сенаторы считают, что Москва не сможет вернуться на форум до того, пока она "не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США".

На данный момент резолюцию против нахождения РФ на саммите поддержали 12 человек. Автор документа выступает против предложения Дональда Трампа восстановить формат переговоров. Это решение в сенате находят невозможным в связи с ситуацией вокруг Украины и Афганистана, а также из-за "дестабилизирующих действий" против Вашингтона и других стран по всему миру.

СМИ рассказали об отказе немецких министров участвовать в саммите G7.