В США пожалели об утилизации российских подлодок "Лира"

The Drive считают, что проект 705 опередил свое время.

В США пожалели об утилизации советских подводных лодок "Лира". Об этом сообщили авторы материала, опубликованного в издании The Drive. Журналисты ссылаются на данные, полученные на портале GlobalSecurity.org.

В The Drive рассказали, что подлодки проектов 705 и 705К можно было считать "чудо-лодками". Эти атомные субмарины способны развивать под водой рекордную скорость до 40 узлов (что составляет более, чем 74 километра в час). АПЛ также характеризовались высокой маневренностью. Подлодки могли разгоняться до рекордной скоростью за минуту. Полный разворот на 180 градусов АПЛ производила за 42 секунды.

Иностранцы уверены, что "Лиры" опережали свое время. В АПЛ присутствовали компактный ядерный реактор, который допускал размещение в субмаринах небольшого водоизмещения. Среди недостатков подлодок The Drive выделил большую шумность на максимальной скорости.

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