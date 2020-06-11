Forbes назвал две торпеды, которые могут противостоять "Посейдонам".

В США назвали "убийцу" российского ядерного "Посейдона". Об этом рассказали журналисты из американского издания Forbes. Автор материала считает, что помочь военным ликвидировать перспективный подводный плавательный аппарат американцам поможет торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP), а британцам - Spearfish.

Журналисты отмечают, что скорость плавания, глубина и маневренные характеристики "Посейдона" могут не позволить Западу применить имеющееся у него вооружение. В настоящее время российские аппараты представляют угрозу для прибрежных городов США. Потенциальная опасность грозит Нью-Йорку и Лос-Анджелесу.

Смертоносного "Физика" из России оценили в США.

Видео: YouTube / Минобороны России