Аппарат "Витязь" принес данные, которые не соответствуют советским результатам.

В России усомнились в глубине Марианской впадины. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова. Эксперт напомнил, что 8 мая 2020 года глубоководный аппарат из РФ "Витязь" уточнил глубину Марианской впадины. Она оказалась на тысячу метров меньше тех данных, которые советские ученые получили в 1957 году. В ФПИ зафиксировали глубину Марианской впадины на уровне 10 028 метров. Советские ученые говорили о глубине в 11 022 метра.

Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий "Витязь" некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно Игорь Денисов, зам гендиректора ФПИ

Эксперт добавил, что измерение глубины происходит при помощи замера скорости звука. Она может отличаться из-за большого числа параметров. Он напомнил, что Марианская впадина считается активным геологическим образованием, которые регулярно подвергается изменениям.

Говорить, что у нас есть полное представление о Марианской впадине по данным, полученным со дна, не приходится Игорь Денисов, зам гендиректора ФПИ

Напомним, что в 2020 году аппарат "Витязь" исследовал дно Марианской впадины в течение трех часов.

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