Российский аппарат погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел ко Дню Победы

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).
Устройство достигло своей цели накануне в 22:34 (мск), датчики в этот момент зафиксировали глубину 10 028 метров. Аппарат достиг дна за три часа, без учета погружения и всплытия на поверхность.
На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подводный аппарат провел фото и видеосъемку морского дна. Аппарат при этом функционирует полностью автономно. Также благодаря элементам искусственного интеллекта он может сам обходить препятствия и находить выход из замкнутого пространства.
Марианская впадина – узкая ложбина на дне Тихого океана, самая глубокая в мире. Она протянулась вдоль Марианских островов на 1340 километров.
В Петербурге построят батискаф для исследования Марианской впадины.
Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
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