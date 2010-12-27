За всю историю в самую глубокую часть Мирового океана было совершено семь погружений.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что в Петербурге построят батискаф для исследования Марианской впадины. Об этом сообщает РБК.

Известно, что строить батискаф будут на "Адмералтейский верфях". Руководство предприятия заявило, что подводный аппарат заказало Минобороны России. Глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков затруднился назвать сроки строительства. Он отметил, что проект находится на стадии проектирования и опытно-конструкторских работ.

Марианская впадина — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Отметим, что за всю историю в неё спускались лишь семь раз.

Ранее мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге за инсулином выстроились огромные очереди.

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