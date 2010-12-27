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В Рыбацком и Купчине построят три перехватывающих парковки
Сегодня, 8:11
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lesjasap
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В Рыбацком и Купчине построят три перехватывающих парковки

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В южных районах Петербурга ожидается открытие трех новых паркингов.

В 2018 году у станцией метрополитена “Купчино” и “Рыбацкое” построят три новые перехватывающие парковки. Вместительность будет составлять 324 машиноместа. 
 
Первая стоянка для машин будет  размещена на Витебском проспекте,, вторая - на Балканской площади и третья на Тепловозной улице. 
 
Напомним, что в Петербурге уже открыто 14 перехватывающих парковок. Для правительства города обслуживание одного автомобиля на парковочном месте обходится в зависимости от категории от трех до пяти с половиной тысяч рублей ежемесячно. 
Теги: купчино , паркинг , перехватывающая парковка , рыбацкое , строительство
Категории: Новости СПб

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