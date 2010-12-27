В Рыбацком и Купчине построят три перехватывающих парковки

В южных районах Петербурга ожидается открытие трех новых паркингов.

В 2018 году у станцией метрополитена “Купчино” и “Рыбацкое” построят три новые перехватывающие парковки. Вместительность будет составлять 324 машиноместа.

Первая стоянка для машин будет размещена на Витебском проспекте,, вторая - на Балканской площади и третья на Тепловозной улице.

Напомним, что в Петербурге уже открыто 14 перехватывающих парковок. Для правительства города обслуживание одного автомобиля на парковочном месте обходится в зависимости от категории от трех до пяти с половиной тысяч рублей ежемесячно.