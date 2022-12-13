В Подольске задержали двух мужчин за убийство прохожего в сквере

Двое подозреваемых задержаны.

В Моковской области, в городе Подольске двое мужчин на улице Свердлова избили человека, который скончался от полученных травм. Соответствующее заявление сделали журналисты Telegram-канала 112. Представители СМИ опубликовали в социальных сетях записи, сделанные с камеры уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали момент преступления. По предварительным сведениям, конфликт начался из-за того, что 60-летний местный житель по имени Сергей Кирюханцев сделал замечание выпивающей компании. В результате 34-летний Александр Большаков и 41-летний Сергей Худик накинулись на пострадавшего и забили его до смерти. Злодеяние группа совершила на глазах у прохожих. За жервту никто не рискнул заступиться.

4 февраля, в 21:30, двое мужчин в сквере "Бульвар юности" на почве личных неприязненных отношений вступили в конфликт с прохожим, толкнули последнего на землю и нанесли ему удары кулаками в область головы и туловища. пресс-служба СК по Подмосковью

После избиения оба преступника спокойно покинули место драки, оставив человека умирать. По имеющимся данным, подозреваемые били погибшего ногами по голове. Прибывшая на место происшествия бригада медиков не смогла спасти жизнь пациенту. В настоящее время региональные правоохранительные органы задержали мужчин, которые причастны к инциденту. Один из них ранее был судим по статьям за кражу и грабеж. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Соседи убитой жены священника рассказали, как жила семья.

Фото и видео: Telegram / 112