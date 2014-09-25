В Петергофе отключили фонтаны и сделали вход бесплатным

Фонтаны отключили сегодня в семь часов вечера.

В воскресенье в семь часов вечера, 17 октября, отключили фонтаны в Государственном музее-заповеднике "Петергоф". Об этом сообщили на официальной странице "Петергофа" в соцсети "ВКонтакте".

В связи с коронавирусной инфекцией торжественного закрытия сезона фонтанов не проводили. По словам сотрудников музея, это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника.

В этом году в "Петергофе" отмечали 300-летие водоподводящей системы фонтанов и 300-летие петергофских вольеров. Всего с начала года музей-заповедник посетили около 3,2 миллиона человек.

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Фото: Piter.tv