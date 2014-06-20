В эту субботу Петергофе пройдет праздник фонтанов

Представление завершится салютом над Большим дворцом.

Сегодня, 22 мая, в Нижнем парке ГМЗ "Петергоф" отметят Весенний праздник фонтанов на Большом каскаде. Так в Петергофе откроют жаркий сезон.

Празднование начнется в 13 часов дня. В этом году гости паркового ансамбля увидят выступления студентов СПбГИК и этюды профессиональных артистов балета и оперы.

В этом году темой торжества станет 300-летие водоподводящей системы, благодаря которой работают фонтаны парка.

Традиционно Весенний праздник фонтанов завершится запуском фонтана "Самсон" и залпом салютов над Большим петергофским дворцом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после двухлетней реставрации вновь открывается Екатерининский корпус в Петергофе.

Фото: "ВКонтакте" / "Петергоф"