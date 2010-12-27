В Петербурге задержана иностранка, переводившая деньги на счет террористов в Сирии‍

Сейчас спецслужб разыскивают источники финансирования.

В Приморском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в связи с террористами. По сведениям от представителей закона, гражданка из Узбекистана занималась спонсорством запрещенных организаций, а также поиском денежных средств из других источников.

По данным полиции, злоумышленница в течение полутора лет проживает на территории Санкт-Петербурга. Все это время она переводила деньги на счета террористического "Исламского государства", запрещенного в России. Финансирование шло на поддержание боевых действий в Сирии. Среди банковских переводов значатся суммы от 14 до 425 тысяч рублей. Женщина получала матпомощь от местных мусульман. В настоящее время источники разыскиваются.

Представители отдела "Э" возбудили уголовное дело в отношении предполагаемой преступницы. В общей сложности террористы получили от иностранки 817 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv