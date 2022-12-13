В Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину за избиение металлической палкой 16-летней падчерицы

Мужчина задержан.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений школьнице. Накануне по данному факту была проведена доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СК по Северной столице.

По предварительной информации, 15 января 2023 года в квартире одного из домов на Заневском проспекте 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил металлической палкой 16-летнюю дочь сожительницы. Следователями по поручению председателя СК России в отношении отчима возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание).

Мужчина задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование продолжается.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб