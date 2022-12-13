В Петербурге следователи выясняют обстоятельства причинения телесных повреждений 16-летней школьнице

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственным отделом по Красногвардейскому району Петербурга проводится доследственная проверка по факту публикаций в СМИ информации о причинении телесных повреждений 16-летней школьнице.

Установлено, что 15 января в квартире одного из домов на Заневском проспекте пьяный 34-летний мужчина в ходе конфликта несколько раз ударил металлической палкой 16-летнюю дочь своей сожительницы. Школьница после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб