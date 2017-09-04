В Петербурге водитель сбил девочку-подростка

Вечером 4 сентября произошло серьезное ДТП с участием иномарки и 13-летней девочки.

Как сообщает "Водитель Петербурга", авария с участием автомобиля Hyundai Solaris и 13-летней произошла около 6 вечера у дома 33, корпус 1, по улице Ушинского.



Водитель не успел остановиться и девочка оказалась под колесами вне зоны пешеходного перехода.



Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.