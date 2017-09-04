Как сообщает "Водитель Петербурга", авария с участием автомобиля Hyundai Solaris и 13-летней произошла около 6 вечера у дома 33, корпус 1, по улице Ушинского.
Водитель не успел остановиться и девочка оказалась под колесами вне зоны пешеходного перехода.
Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
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В Петербурге водитель сбил девочку-подростка
Вечером 4 сентября произошло серьезное ДТП с участием иномарки и 13-летней девочки.
Как сообщает "Водитель Петербурга", авария с участием автомобиля Hyundai Solaris и 13-летней произошла около 6 вечера у дома 33, корпус 1, по улице Ушинского.