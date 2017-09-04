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В Петербурге водитель сбил девочку-подростка

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Вечером 4 сентября произошло серьезное ДТП с участием иномарки и 13-летней девочки.

Как сообщает "Водитель Петербурга", авария с участием автомобиля Hyundai Solaris и 13-летней произошла около 6 вечера у дома 33, корпус 1, по улице Ушинского.

Водитель не успел остановиться и девочка оказалась под колесами вне зоны пешеходного перехода.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб

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