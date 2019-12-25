В Петербурге более 60% работников гостиничной индустрии привиты от COVID-19

В некоторых гостиницах привиты 80-90% персонала.

В Петербурге более 60% сотрудников гостиничной индустрии вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба Смольного.

В крупных гостиницах привиты 80-90% персонала, в их число вошли: "Москва", "Hilton Saint-Petersburg Expoforum", "Park Inn Radisson Пулковская", "Гранд Отель Европа" и "Corinthia". Сотрудникам не приходится посещать пункты вакцинации, поскольку в гостиницы и отели приезжают прививочные медицинские бригады.

Вакцинация сотрудников гостиничной сферы, по мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, позволит в кратчайшие сроки восстановить туризм. Если в организации привиты 60% сотрудников, то она может получить специальный статус "вакцинирован" к знаку Safe Travels SPb (знак качества, подтверждающий предпринимаемые меры обеспечения безопасности) на портале Центра развития и поддержки предпринимательства.

Для туристов они служит гарантией того, что предоставляемые услуги соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм и стандартам эпидемической безопасности в период пандемии. пресс-служба Смольного

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация персонала в различных сферах. Так, в городе привиты от коронавируса 64% работников транспортной отрасли, свыше 62% сотрудников системообразующих предприятий – более 150 тыс. человек. В промышленных предприятиях привились 60% человек. В сфере общепита первый компонент получили свыше 80% человек, закончили же курс вакцинации почти 40-50% человек. В сфере торговли двумя компонентами вакцины привиты более 40%. Также в Петербурге должны вакцинировать 80% таксистов.

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