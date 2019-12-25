В Петербурге 64% работников транспортной отрасли привиты от коронавируса

В городе привиты почти 1,5 млн петербуржцев.

В Петербурге 64% работников транспортной отрасли вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглов, темпы вакцинации необходимо наращивать, поскольку на сотрудниках транспортной сферы "лежит огромная ответственность".

От бесперебойной работы транспорта зависит жизнь города. Перевозки должны быть надежными и безопасными, в том числе и в эпидемическом плане. Алескандр Беглов, губернатор Петербурга

По словам первого заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, в городе привиты свыше 62% сотрудников системообразующих предприятий – более 150 тыс. человек. В промышленных предприятиях привились 60% человек. В сфере общепита первый компонент получили свыше 80% человек, закончили же курс вакцинации почти 40-50% человек. В сфере торговли двумя компонентами вакцины привиты более 40%. Эксперты рассказали, что некоторые компании предлагают сотрудникам дополнительный выходной за вакцинацию.

Однако обязательная вакцинация по душе далеко не всем сотрудникам. Некоторых и вовсе работодатели увольняют за отказ делать прививку от ковида. В связи с этим депутат Законодательного собрания Ленобласти Руслан Гайсин намерен запустить в Петербурге сеть центров по борьбе с принудительной вакцинацией.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация. Почти 1,5 млн петербуржцев вакцинировались от коронавируса.

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