В городе от коронавируса первично привились более 1,3 млн человек, из них свыше 1 млн человек закончили цикл вакцинации.

В Петербурге привиты свыше 62% сотрудников системообразующих предприятий – более 150 тыс. человек. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает пресс-служба Смольного 2 августа.

Власти города пристально следят за вакцинацией в различных организациях. Так, в промышленных предприятиях привились 60% человек. В сфере общепита первый компонент получили свыше 80% человек, закончили же курс вакцинации почти 40-50% человек. В сфере торговли двумя компонентами вакцины привиты более 40%.

Динамика вакцинации в последние месяцы хорошая, поток людей, желающих сделать прививку, постоянно растет. Мы открываем дополнительные прививочные пункты. Александр Ситов, первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

Ранее глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день.

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