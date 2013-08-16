Депутат Гайсин запустит в Петербурге сеть центров по борьбе с принудительной вакцинацией

Депутат намерен помогать людям, которые лишились работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

В Петербурге запустят сеть офисов юридической помощи людям, которые лишились работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Запуском центров займется основатель и генеральный директор ХК "Сити 78", депутат Законодательного собрания Ленобласти Руслан Гайсин. Об этом пишет РБК Петербург.

В центрах юристы будут помогать горожанам составлять жалобы на работодателей и подавать судебные иски. Ежемесячно депутат готов вкладывать в проект 1 млн рублей. Если центры будут иметь успех в Петербурге и Ленобласти, то Гайсин запустит сеть и в других регионах страны.

На днях депутат опубликовал видеоролик в своем аккаунте в Instagram, в котором высказался об обязательной вакцинации сотрудников.

Господь создал людей со свободной волей, и нам не дано права лишать этих людей её. Однако ряд руководителей решили ввести в России принудительную вакцинацию. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо. Руслан Гайсин, депутат Законодательного собрания Ленобласти

Ранее стало известно, к кому идти, если врач не дал метотвода на вакцинацию от COVID-19.

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