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В Петербурге в грязевом болоте у КАД застряли автомобили
Сегодня, 21:42
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Sheker
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В Петербурге в грязевом болоте у КАД застряли автомобили

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На помощь к автомобилистам выехал эвакуатор

24 августа в Северной столице с  улицы Русановской не могут выехать несколько легковых автомобилей. Дело в том, что из-за обильных дождей территория превратилась в грязевое болото. На помощь к застрявшим автомобилистам прибыл эвакуатор. Информация об инциденте появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

"Все закопались, даже эвакуатор в районе Русановской улицы, к ЖК Ласточкино гнездо, а новые машины все приезжают и приезжают. Итог один- стоят!", - пишет автор сообщения. 

Также сообщается, что водители хотели объехать пробку на КАДе перед Вантовым мостом. Пользователей эта ситуация развеселила, комментаторы не скрывали злорадства. 

"И каждый из них думал: "Я проеду, остальные просто водить не умеют", "На дорогах то еле проедешь в такой дождь, а в грязь то тем более лезть это глупо!", - комментируют пользователи. 

 

Напомним, сегодня Северная столица оказалась в «оранжевой» зоне опасности в связи с угрозой ливневых дождей с грозами. 

 

 

 

 

Фото:
Вконтакте: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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