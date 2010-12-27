В Петербурге в грязевом болоте у КАД застряли автомобили

На помощь к автомобилистам выехал эвакуатор

24 августа в Северной столице с улицы Русановской не могут выехать несколько легковых автомобилей. Дело в том, что из-за обильных дождей территория превратилась в грязевое болото. На помощь к застрявшим автомобилистам прибыл эвакуатор. Информация об инциденте появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".



"Все закопались, даже эвакуатор в районе Русановской улицы, к ЖК Ласточкино гнездо, а новые машины все приезжают и приезжают. Итог один- стоят!", - пишет автор сообщения.

Также сообщается, что водители хотели объехать пробку на КАДе перед Вантовым мостом. Пользователей эта ситуация развеселила, комментаторы не скрывали злорадства.

"И каждый из них думал: "Я проеду, остальные просто водить не умеют", "На дорогах то еле проедешь в такой дождь, а в грязь то тем более лезть это глупо!", - комментируют пользователи.

Напомним, сегодня Северная столица оказалась в «оранжевой» зоне опасности в связи с угрозой ливневых дождей с грозами.

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