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В Петербурге умер врач-реаниматолог роддома №9
Сегодня, 14:43
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В Петербурге умер врач-реаниматолог роддома №9

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На данный момент в Петербурге от коронавируса скончались более 40 медиков.

В Петербурге ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог, который работал в родильном доме №9. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

Подробности не сообщаются. 

В конце прошлой недели стало известно о смерти врача-гастроэнтеролога больницы Святого Георгия. До этого ушли из жизни офтальмолог, работавший в больнице на Учебном переулке, и врач скорой помощи.

Медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, посвятили стихийный мемориал на Малой Садовой. 

Фото: Ирина Маслова / Facebook 

Теги: врач, медик, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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