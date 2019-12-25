В Петербурге умер врач-реаниматолог роддома №9

На данный момент в Петербурге от коронавируса скончались более 40 медиков.

В Петербурге ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог, который работал в родильном доме №9. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

Подробности не сообщаются.

В конце прошлой недели стало известно о смерти врача-гастроэнтеролога больницы Святого Георгия. До этого ушли из жизни офтальмолог, работавший в больнице на Учебном переулке, и врач скорой помощи.

Медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, посвятили стихийный мемориал на Малой Садовой.

Фото: Ирина Маслова / Facebook