В Петербурге суд заключил под стражу участника ограбления и перестрелки с полицейскими

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мутая Абдулвагабова сроком до 31 марта 2018 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Мутай Абдулвагабов подозревается в совершении преступлений, в соответствии со статьями "Разбой" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
По данным следствия, Абдулвагабов 31 января вместе с Валерием Мельниковым и ещё одним неустановленным лицом, действовали по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере. Вечером они зашли в ювелирный магазин, где применяя огнестрельное оружие, направляя его на продавцов, украли ювелирные украшения на сумму в 60 млн рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.
"Кроме того, Абдулвагабов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. После ограбления магазина он открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились сотрудники полиции".
Из материалов дела
В результате чего, один сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован в военно-медицинскую академию.
Фигурант против избрания меры в виде заключения под стражу не возражал.
Суд провел выездное судебное заседание в СПб ГБУЗ "Александровская больница".
Также сегодня Piter.TV писал, что суд избрал меру пресечения для Мельникова, второго участника перестрелки.
Напомним, что 31 января в Красногвардейском районе очевидцы засняли первые кадры с перестрелки с полицейскими на Индустриальном проспекте.