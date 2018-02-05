Участника нападения на ювелирный, стрелявшего в полицейских, арестовали в стенах больницы

Одного из троих участников ограбления ювелирного на Индустриальном арестовали на 2 месяца.

Октябрьский районный суд провел выездное заседание в стенах Александровской больницы. Здесь рассматривалось дело об избрании меры пресечения для Валерия Мельникова. Это один из троих участников налета на ювелирный в Петербурге 31 января. Именно Мельников стрелял по машине с полицейскими, когда те пытались задержать бандитов. Суд направил россиянина под арест на 2 месяца. Обвиняемый не возражал против решения суда.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Валерия Мельникова обвиняют сразу по двум статьям Уголовного Кодекса РФ. Это ст. 162 "Разбой" и ст 317 "Посягательство на жизнь правоохранителя".

Мельников подозревается в том, что 31.01.2018 совместно с Мутаем Абдулвагабовым и неустановленным лицом, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, зашли в помещение, арендуемое ООО "Адамас-Ювелирторг", где умышленно, применяя огнестрельное оружие, и направляя его на находящихся в указанном помещении лиц, открыто похитили чужое имущество на общую сумму многократно превышающую 1 000 000 рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении, а похищенным распорядились по своему усмотрению. Кроме того, Мельников открыл стрельбу по автомобилю сотрудников полиции из неустановленного огнестрельного оружия. Из материалов дела

Вопрос об аресте был рассмотрен в стенах Александровской больницы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении второго фигуранта дела.