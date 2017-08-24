Трое в масках ограбили ювелирный магазин на проспекте Ветеранов‍

Мужчины были вооружены предметом, напоминающим пистолет

Накануне вечером, в среду, 23 августа 2017 года, в Петербурге произошло ограбление. На проспекте Ветеранов около восьми чаосв вечера трое мужчин, чьи лица были скрыты масками, ворвались в помещение ювелирного магазина.

Как рассказали позднее сотрудники магазина, трое мужчин угрожали продавцам чем-то, напоминавшим пистолет. Сотрудники сочли за лучшее подчиниться их требованиям. Разбойники разбили несколько витрин и достали оттуда 14 планшетов с различными драгоценными украшениями.

После этого преступники скрылись, а продавцы вызвали полицию. Сейчас преступников ищут, возбуждено уголовное дело.

Видео: архив