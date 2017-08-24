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Трое в масках ограбили ювелирный магазин на проспекте Ветеранов‍

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Мужчины были вооружены предметом, напоминающим пистолет

Накануне вечером, в среду, 23 августа 2017 года, в Петербурге произошло ограбление. На проспекте Ветеранов около восьми чаосв вечера трое мужчин, чьи лица были скрыты масками, ворвались в помещение ювелирного магазина. 

Как рассказали позднее сотрудники магазина, трое мужчин угрожали продавцам чем-то, напоминавшим пистолет. Сотрудники сочли за лучшее подчиниться их требованиям. Разбойники разбили несколько витрин и достали оттуда 14 планшетов с различными драгоценными украшениями. 

После этого преступники скрылись, а продавцы вызвали полицию. Сейчас преступников ищут, возбуждено уголовное дело. 

Видео: архив

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Теги: ограбление , ограбление ювелирного , петербург , проспект ветеранов , ювелирный магазин
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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