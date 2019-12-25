В Гатчине дерзкий посетитель с пистолетом ограбил ювелирный на 2 млн рублей

Вечером 10 ноября в Гатчине произошло ограбление ювелирного магазина на Соборной улице, 14. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По информации правоохранителей, неизвестный в камуфляже, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в салон, перепрыгнул через прилавок, забрал украшения и скрылся. Ограбление произошло на глазах у четверых продавцов, ювелира и клиента ломбарда.
Ущерб от визита дерзкого грабителя составил около 2 млн рублей. В основном его добычей стали золотые цепи.
Ранее мы писали, что в Петербурге поймали и заключили под стражу рецидивиста, ограбившего пенсионерку в подъезде на Спирина.
Фото: Piter.TV
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