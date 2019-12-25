В Гатчине дерзкий посетитель с пистолетом ограбил ювелирный на 2 млн рублей

В основном добычей мужчины стали золотые цепи.

Вечером 10 ноября в Гатчине произошло ограбление ювелирного магазина на Соборной улице, 14. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранителей, неизвестный в камуфляже, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в салон, перепрыгнул через прилавок, забрал украшения и скрылся. Ограбление произошло на глазах у четверых продавцов, ювелира и клиента ломбарда.

Ущерб от визита дерзкого грабителя составил около 2 млн рублей. В основном его добычей стали золотые цепи.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали и заключили под стражу рецидивиста, ограбившего пенсионерку в подъезде на Спирина.

Фото: Piter.TV