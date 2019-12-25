В Петербурге суд снова оштрафовал зампреда ВООПИиК Кононова за дискредитацию ВС РФ

Кононова оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В Петербурге Ленинский районный суд рассмотрел дело заместителя председателя петербургского отделения ВООПИиК Александра Кононова по административной статье о дискредитации ВС РФ. Об этом во вторник, 28 июня, рассказали в объединенной пресс-службе города.

Кононова оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ранее ему назначали такой же размер штрафа после первого рассмотрения дела. Тогда правоохранители нашли несколько постов с фото и скриншотами со страницы "Aleksander Kononov" с информацией, которую они сочли дискредитирующей использование российской армии. Суд согласился с их доводами.

По словам Кононова, через месяц решение райсуда отменили и направили дело на новое рассмотрение, приобщив к материалам дела лингвистическое заключение об отсутствии в инкриминируемых текстах каких-либо признаков дискредитации ВС РФ. Кононов вину не признает.



Ранее члены президиума петербургского ВООПИиК рассказали о борьбе за независимое градозащитное общество. Члены президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников и истории и культуры подробно рассказали о ситуации, которая происходит в обществе. События последнего месяца они называют "рейдерским захватом". Ситуацию обсудили 28 июня на площадке "Интерфакса Северо-Запад".

Фото: ВООПИиК СПб