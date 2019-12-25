В Петербурге началась вакцинация иностранных сотрудников отелей

Воспользоваться такой возможностью можно было уже с 12 августа.

В понедельник, 16 августа, в комитете по развитию туризма Петербурга сообщили Piter.tv, что с 12 августа в городе началась вакцинация иностранных сотрудников отелей.

Представитель отеля может подать заявку на вакцинацию своих сотрудников централизованно через оператора по вакцинации иностранцев в лице АО "Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма".

Активная вакцинация персонала гостиниц продолжается. В Смольном отметили, что средний показатель составляет более 60% вакцинированных сотрудников.

Помимо этого комитет по развитию туризма и комитет по здравоохранению принимают заявки от уководителей гостиничных предприятий на выезд прививочных медицинских бригад, что упрощает запись на вакцинацию.

Ранее мы писали, что в Петербурге за прошедшую неделю выявили больше 1000 пневмоний.

Фото: Piter.tv