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В Петербурге началась вакцинация иностранных сотрудников отелей
Сегодня, 16:06
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В Петербурге началась вакцинация иностранных сотрудников отелей

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Воспользоваться такой возможностью можно было уже с 12 августа.

В понедельник, 16 августа, в комитете по развитию туризма Петербурга сообщили Piter.tv, что с 12 августа в городе началась вакцинация иностранных сотрудников отелей.

Представитель отеля может подать заявку на вакцинацию своих сотрудников  централизованно через оператора по вакцинации иностранцев в лице АО "Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма".

Активная вакцинация персонала гостиниц продолжается. В Смольном отметили, что средний показатель составляет более 60% вакцинированных сотрудников. 

Помимо этого комитет по развитию туризма и комитет по здравоохранению принимают заявки от уководителей гостиничных предприятий на выезд прививочных медицинских бригад, что упрощает запись на вакцинацию.

Ранее мы писали, что в Петербурге за прошедшую неделю выявили больше 1000 пневмоний.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, вакцинация иностранцев, вакцинация сотрудников отелей, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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