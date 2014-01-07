Более 50% персонала гостиниц Петербурга привились от коронавируса

Петербург ставит перед собой задачу обеспечить безопасное путешествие туристов и снизить риски.

В четверг, 24 июня, председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что более 50% персонала гостиниц города вакцинированы от коронавируса.

Корнеев отметил, что на данный момент в Петербурге уровень вакцинации в сфере один из самых высоких. Кроме того, Северная столица стала первым городом в стране, который стал участником международной маркетинговой программы по информированию о безопасности туризма – Safe Travels.

По мнению чиновника, для туристов важно, чтобы их путешествие было безопасным, а они оставались здоровыми, поэтому сотрудники индустрии гостеприимства должны минимизировать все возможные риски.

Ранее мы писали, что новый антирекорд. За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 99 человек.

Фото: Pixabay