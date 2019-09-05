В Петербурге разрешат править контракты из-за мобилизации

В проекте указали, что это возможно "по соглашению сторон".

Власти Петербурга планируют разрешить менять существенные условия госконтрактов из-за мобилизации. Пока бизнес стоит в очередях, пытаясь забронировать своих сотрудников, чтобы работать и выполнять договоры. Об этом пишет "Фонтанка".

В проекте указали, что "по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации".

Напомним, петербургские военкоматы приостановили приём списков на бронь от мобилизации. Оформление документов, гарантирующих освобождение от призыва, больше не действует в Центральном и других районах города. Адвокат Александр Почуев в разговоре с Piter.tv объяснил, что согласно действующему законодательству в Петербурге есть предприятия, которые даже в случае войны должны работать, а их сотрудники должны быть забронированы, особенно там, где предполагается бронь. Он отметил, что "к этому можно относиться, как к поводу написать заявление в прокуратуру. А прокуратура уже устранит это недоразумение".

Ранее в Петербурге суд частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка. Решение военной комиссии было признано незаконным, теперь ей придется повторно рассмотреть вопрос о призыве мужчины.

Фотоо: Piter.tv