В Петербурге продолжается зимняя уборка: Бондорнко обещает очистить город до 27 января 

Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады город будет максимально очищен от снега. Об этом сообщает 78.ru.
В основном сейчас мы занимаемся вывозом того снега, который складировали на улицах. У нас с этим вывозом есть трудности, потому что снегоплавильные пункты сегодня работают с превышением своей мощности. Мы вынуждены искать свободные земельные участки для того, чтобы там временно его разместить. Я думаю, что мы с этой ситуацией справимся. У "Водоканала" также есть понимание, как с этим бороться
отметил он
Также Бондоренко добавил, что одна из жительниц Выборгского района пожаловалась на то, что она подскользнулась и сломала руку. Этот участок был взят под особый контроль, там провели очистку снега и подсыпку.
Ранее мы сообщали о том, что "Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны
Фото:pixabay
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