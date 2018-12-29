В Петербурге продолжается зимняя уборка: Бондорнко обещает очистить город до 27 января 

По его словам, ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады город будет максимально очищен от снега.

Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады город будет максимально очищен от снега. Об этом сообщает 78.ru.

В основном сейчас мы занимаемся вывозом того снега, который складировали на улицах. У нас с этим вывозом есть трудности, потому что снегоплавильные пункты сегодня работают с превышением своей мощности. Мы вынуждены искать свободные земельные участки для того, чтобы там временно его разместить. Я думаю, что мы с этой ситуацией справимся. У "Водоканала" также есть понимание, как с этим бороться отметил он

Также Бондоренко добавил, что одна из жительниц Выборгского района пожаловалась на то, что она подскользнулась и сломала руку. Этот участок был взят под особый контроль, там провели очистку снега и подсыпку.

Ранее мы сообщали о том, что "Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны

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