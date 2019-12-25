Строительство планируется начать до конца этого года.

В Петербурге появится новый стационар-трансформер на 800 мест. Строительство планируется начать до конца этого года. Об этом в эфире "Радио России" рассказал губернатор Александр Беглов.

Также до конца этого года специалисты завершат строительство нового лечебно-диагностического корпуса больницы Святого Георгия, который примет первых пациентов в декабре этого года. Новый корпус рассчитан на 307 коек. При необходимости стационар перепрофилируется в инфекционное отделение, увеличив его мощность до 400 коек.

По словам Беглова, город делает все возможное, чтобы побороть коронавирус: обеспечивается необходимое количество коек в "красных" зонах, выделяются средства на закупку медикаментов и нового оборудования в больницах. В петербургской поликлинике №39 уже появилось новое оборудование. Также Елизаветинская больница получит субсидию на закупку нового оборудования.

Фото: Piter.tv