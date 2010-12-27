В Петербурге появится 5-метровый маяк

Маяк построят в "Порту Севкабель" в рамках фестиваля "Архдача".

В петербургском "Порту Севкабель" в рамках фестиваля "Архдача" появится пятиметровый маяк. На нем будет расположена смотровая площадка и прожекторы для ночной подсветки изнутри. Об этом пишет "Мойка 78".

Принять участие в строительстве смогут дети от шести лет вместе с родителями. Спонсора для проекта в этом году найти не удалось, в связи с чем запустили краудфандинг. Для фестиваля необходимо собрать более 138 тысяч рублей. На эти деньги закупят строительные материалы.

Стройка маяка займет три дня. Дети вместе с родителями смогут поработать с шуруповертами, пилами, молотками, а также им дадут покрасить маяк. По словам организаторов, маяк простоит несколько лет.

Фото: Мойка 78