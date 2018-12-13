В Петербурге появились 32 официальные площадки для шашлыков 

Все они расположены в Курортном лесопарке.

В городе на Неве оборудовали 32 официальные площадки для шашлыков. Об этом информируют в городском комитете по благоустройству.

Так, все площадки расположены в Курортном лесопарке. Специалисты установили на территории для отдыха урны для мусора и лесную мебель. Также места для разведения костров огородили широкой минерализованной полосой для предотвращения распространения низовых пожаров.

Напомним, что разводить костры в городских парках, скверах и садах, а также за пределами отведённого лесопарка, строго запрещено. Как отметили в комитете, огонь может перекинуться на населённые пунктами, детские оздоровительные лагеря и промышленные объекты.

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