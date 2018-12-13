Петербургские ветераны и узники концлагерей получили новые квартиры

Новоселье отпразднуют 30 человек.

Во вторник, 30 апреля, власти Северной столицы в торжественной обстановке вручили ключи от квартир жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей. Об этом информируют в пресс-службе Администрации города.

Квартиры предоставляются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" сказано в сообщении

Так, новые квартиры получили 2 участника Великой Отечественной войны, 22 жителя блокадного Ленинграда. Также новоселами станут 6 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. На приобретение квартир для них деньги выделены из городского бюджета

Известно, что жилье предоставлено в новых домах Приморского и Красногвардейского районов. По словам парламентариев, там находятся кварталы с развитой социальной инфраструктурой.

Отметим, что с начала действия Указа Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в Петербурге отдали ключи от новых квартир 12323 семьям ветеранов.

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Фото:пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга