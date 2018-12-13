В "Галерее" открылась выставка с бесплатными кинопоказами от Ленфильма

Также в торговом комплексе представлены декорационные экспозиции.

Во вторник, 30 апреля, в "Галерее" выставка подлинного реквизита со съемок знаменитых картин Ленфильма. Об этом сообщают организаторы.

Так, в торговом комплексе представлены декорационные экспозиции с таких фильмов, как "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Три дня до весны", "Небесный тихоход", "Полосатый рейс" и "Гамлет". Кроме того, петербуржцев ждут бесплатные кинопоказы.

Также в атриуме "Галереи" размещен специальный стенд с куклами из фильмов "Три толстяка", "Человек-амфибия", "Золушка" и "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". Эту экспозицию подготовила художница Лиза Чернобай. Все они "оживают" при помощи специальных механизмов.

Выставка продлится до 26 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Самый грозный выезд. Матч "Ахмат" - "Зенит" может стать чемпионским для Петербурга

Фото:Галерея/вк