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В Петербурге огласили приговор таксистам-грабителям

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Ранее Верховный суд РФ отменил приговор петербургского горсуда.

Санкт-Петербургский горсуд повторно рассмотрел дело таксистов, которые обвинялись в убийстве, разбое, хранении и приобретении наркотиков. Подсудимые получили от 8,5 до 17 лет лишения свободы в ИК строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Суд установил, что не позднее 12 марта 2016 года Назим Гасанов организовал преступную банду и привлек к ней нескольких участников. Преступники подвозили на машине людей в состоянии алкогольного опьянения и вводили им психотропное вещество. Соединение веществ могло привести к смерти. После этого члены ОПГ обворовывали потерпевших. 

Подсудимые частично признали свою вину. Гасанова приговорили к 17 годам лишения свободы, а соучастников - к 14, 11 и 8,5 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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