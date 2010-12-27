В Петербурге появились промежуточные лидеры голосования за название парка на Добролюбова

Ранее первое место занимало "Тучков буян", теперь название переместилось на второе.

Определились фавориты голосования за название арт-парка на проспекте Добролюбова. Оно проходит на сайте будущей зеленой зоны.

На данный момент больше всего петербуржцев отдали свои голоса за "Романовский" - 23%. Второе место занял "Тучков буян" - 19%. В начале июля он занимал лидерскую позицию. Жители могут не только выбрать вариант, но и предложить свой.

Напомним, парк появится на месте "Судебного квартала" вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Он расположится там вместо Судебного квартала. Тот в свою очередь переедет на Смольнинскую набережную и присоединится к правительственному кварталу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что администрация Невского района ответит за нелегальную свалку.

Фото: art-park.spb.ru