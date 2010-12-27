Администрация Невского района ответит за нелегальную свалку

Она находится вблизи новых жилых домов.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО заинтересовался действиями администрации Невского района по отношению к несанкционированной свалке, ограниченной Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. Ее должны были ликвидировать, но этого не произошло. Теперь Департамент проводит административное расследование, сообщила пресс-служба ведомства.

Местные жители, а также СМИ обращались в Росприроднадзор по СЗФО с просьбой разобраться с несанкционированной свалкой. Класс опасности отходов пока не установлен. Эксперты взяли пробы грунта. Во времена СССР на этом участке находился золоотвал. Теперь поблизости идет активная застройка жилого квартала "СУН-16".

Как стало известно, планов по ликвидации свалки у администрации не было. В начале 2019 года Департамент обязал районных властей это сделать, однако предостережение не исполнили. В связи с этим возбудили дело об административном правонарушении, в ходе которого установят все обстоятельства.

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Фото: 78.rpn.gov.ru