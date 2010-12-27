"Тучков Буян" лидирует в народном голосовании за название нового арт-парка

Это историческое название территории.

Определился фаворит голосования за название арт-парка на проспекте Добролюбова. Им стал "Тучков буян". Голосование проходит на сайте парка.

На данный момент за вариант "Тучков баян" проголосовали 25%. На втором месте находится "Петроградский" - 12%. Замыкает тройки лидеров "Невский сад" - 11%. Меньше всего петербуржцев поддержали варианты "Парк надежды", "Ливадийский парк" и "Парадиз" - 1%.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стало известно, кто построит первый в Петербурге экопарк за 1,2 млрд рублей.

Фото: art-park.spb.ru