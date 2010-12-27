Стало известно, кто построит первый в Петербурге экопарк за 1,2 млрд рублей

Строительство зеленой зоны должно завершиться в 2021 году.

Во вторник, 9 июля стало известно, что победителем конкурса на строительство Экопарка в Приморском районе Петербурга стало ООО "Профистрой Северо-Запад". Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок. Конкурентов у компании не было.

В 2019 году фирма получит 200 млн рублей на подготовку к работам. Остальную сумму она получит в течение следующего и в 2021 году. Стартовая цена госконтракта составляла 1,18 млрд рублей. "Профистрой Северо-запад" оказался единственным, кого допустили до участия в тендере. Планируется, что в ближайшее время заказчик ГКУ "Центр комплексного благоустройства" заключит с компанией контракт.

Напомним, первый в Петербурге экопарк появится на пересечении Камышовой и Яхтенной улицы. На границе с ним будет находиться Юнтоловский заказник. Большую часть территории займет природный лесопарк. Подрядчик максимально сохранит естественный ландшафт, но при этом парк будет оборудован всем необходимым для комфортного отдыха петербуржцев. Работы по строительству должны завершить к октябрю 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы выберут название арт-парку на месте "Судебного квартала".

Фото: gov.spb.ru