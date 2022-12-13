В Петербурге назначили штраф водителю, оскорблявшему россиян и христиан

Мировой судья в Северной столице назначил штраф водителю, оскорблявшему россиян и христиан в Приморском районе. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Напомним, правонарушение произошло 23 марта. Установлено, что Интигам Алиев, управляя Hyundai Solaris, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, остановил иномарку и начал высказывать оскорбления в сторону христиан и русских в нецензурной форме. В начале апреля мужчину арестовали до 27 мая. Он обвиняется по статьям ч. 1
На данный момент Алиева обязали выплатит штраф в размере 5 тыс. рублей за выезд на встречную полосу.
Ранее мы сообщили о том, что МДТ должен заплатить штраф 15 тысяч рублей за санитарные нарушения.
Видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб
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