В Петербурге назначили штраф водителю, оскорблявшему россиян и христиан

Интигам Алиев выплатит 5 тыс. рублей за выезд на встречную полосу.

Мировой судья в Северной столице назначил штраф водителю, оскорблявшему россиян и христиан в Приморском районе. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, правонарушение произошло 23 марта. Установлено, что Интигам Алиев, управляя Hyundai Solaris, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, остановил иномарку и начал высказывать оскорбления в сторону христиан и русских в нецензурной форме. В начале апреля мужчину арестовали до 27 мая. Он обвиняется по статьям ч. 1 ст. 148 и ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, а также публичное оскорбление религиозных чувств верующих).

На данный момент Алиева обязали выплатит штраф в размере 5 тыс. рублей за выезд на встречную полосу.

Ранее мы сообщили о том, что МДТ должен заплатить штраф 15 тысяч рублей за санитарные нарушения.

Видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб