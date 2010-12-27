В Петербурге напали на магазин Германа Стерлигова, оставив антифашистское послание

Ночью на магазин православного предпринимателя совершили налет неизвестные, разбив витрину

В Петербурге 30 октября утром сотрудники магазина Германа Стерлигова обнаружили, что на точку напали хулиганы. Работникам пришлось собирать осколки от разбитой витрины и стирать антифашистские лозунги, сообщает "Фонтанка".

Сообщается, что налетчики действовали ночью. Разбитой оказалась световая витрина, а на стене красовалась надпись - «Позор фашизму». Сотрудники сообщили, что в надписи была допущена ошибка при переносе. Больше в помещении ничего украдено не было. В магазине ответили, что предприниматель не имеет никакого отношения к фашизму, но по соседству больше не нашлось жертв ночных вандалов.

Также сотрудники отметили, что это не первый случай подобного отношения к заведению. В окна часто плюют, оставляют непристойные надписи. Не так давно магазину на Смольном 7 разрисовали ветрены, предположительно, представители сексуальных меньшинств.