"Наркотический обморок" на улице в Петербурге обернулся уголовным делом и новым участником

Накануне прокуратура Фрунзенского района провела проверку данных о том, что трое мужчин потеряли сознание на улице. Один из них впоследствии скончался.

Как сообщает "Росбалт", прокуратура Фрунзенского района провела проверку данных о том, что трое мужчин потеряли сознание на улице. Один из них впоследствии скончался.



В ходе проверки выяснилось, что мужчины находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении лиц, сбывших продукцию мужчинам. По данному факту возбудили уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств).



Также был установлен четвертый фигурант инцидента, ранее судимый. Выяснилось, что он тоже находился в состоянии наркотического опьянения.