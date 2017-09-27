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"Наркотический обморок" на улице в Петербурге обернулся уголовным делом и новым участником

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Накануне прокуратура Фрунзенского района провела проверку данных о том, что трое мужчин потеряли сознание на улице. Один из них впоследствии скончался.

Как сообщает "Росбалт", прокуратура Фрунзенского района провела проверку данных о том, что трое мужчин потеряли сознание на улице. Один из них впоследствии скончался.

В ходе проверки выяснилось, что мужчины находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении лиц, сбывших продукцию мужчинам. По данному факту возбудили уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств).

Также был установлен четвертый фигурант инцидента, ранее судимый. Выяснилось, что он тоже находился в состоянии наркотического опьянения.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия , суд
Категории: Новости СПб

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